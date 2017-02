FORMATION ET EMPLOIS. L’Institut maritime du Québec (IMQ) à Rimouski ouvrait ses portes aux employeurs et aux étudiants les 1er et 2 février dans le cadre du 7e Salon des stages et de l’emploi du secteur maritime. Très populaire, cet événement a permis aux nombreux participants de découvrir l’immense potentiel qu’offre ce secteur d’emploi.