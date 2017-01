Le Maroc, c'est une terre riche de son histoire, de ses cités impériales et de leur médina, de ses majestueuses mosquées et de ses souks colorés et animés. Diversité, voilà le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce pays, tant en termes de climat, d'architecture et de paysages qui vont de l’aridité des déserts à la luxuriance des oasis aux monts enneigés et aux kilomètres de plages.