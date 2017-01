TRAJET DE 27 000 KM. Après un an de préparatifs, de recherches approfondies sur internet et de contacts auprès d’autres voyageurs, un rêve de longue date est sur le point de se réaliser pour la famille de Christopher Fortier et sa conjointe Marie Millier qui entreprendront ce printemps, un long périple de deux ans à vélo à travers le Canada, les États-Unis et le Nouveau-Mexique.