Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, confirme, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, Navdeep Bains, qu'une aide financière de 291 000 $ a été accordée à Mécano Mobile R.L., d’Amqui, pour améliorer sa productivité, prendre de l'expansion et, du même coup, soutenir sa croissance.