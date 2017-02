L’Océanic de Rimouski sera à Chicoutimi vendredi soir pour son 2e match de ce voyage de trois et les joueurs savent qu’ils ont avantage à faire amende honorable, suite à la contre-performance de mercredi soir à Shawinigan, où l’équipe a été vaincue par un adversaire plus dédié, plus sur la rondelle, et avec un plus grand désir de vaincre.