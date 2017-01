En février 2016, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) rendait public son énoncé de position intitulé Bâtir la santé durable au 21e siècle. Ce document identifiait les principaux défis de santé du 21e siècle et apportait aux gouvernements des pistes de solutions concrètes. Le mouvement est bien amorcé et le message circule de plus en plus. En effet, nous ne sommes plus les seuls à parler de santé durable : Sylvie Bernier, sur les ondes de Radio-Canada a martelé, à plusieurs reprises, l’importance de faire de la santé durable, par la prévention, une priorité pour tous. En ce début d’année, dressons le bilan des contributions de l’ASPQ à la santé durable des Québécois pour 2016.